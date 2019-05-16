國際財經

市場關注美國總統特朗普政府將華為列入黑名單，會否對貿易談判再添陰霾，加上中東地緣局勢緊張，歐洲股市中段偏軟。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7298點，升1點或0.02%；德國DAX指數報12126點，升27點或0.23%；法國CAC 40指數報5374點，升1點或0.01%；意大利富時MIB指數報20861點，跌1點或0.01%。

道指期貨暫報25739點，升65點。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)表明，可能在不久將來再訪問北京，繼續進行與中國的貿易談判。不過，特朗普簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，美國商務部其後把華為及70間關連企業納入制裁黑名單。

中國商務部發言人高峰表示，堅決反對任何國家根據自己的國內法規實施單邊制裁，也反對濫用泛化國家安全概念，中方將採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益，敦促美方停止操作，避免兩國經貿緊張關係進一步升級。

數據方面，法國今年首季失業率下降至10年最低水平，由去年第4季的8.8%，微跌至8.7%。

美國稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少8000人至22萬人。至於上月營建許可及新屋開工料分別升2萬間至128.9萬間，以及升7萬間至120.9萬間。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報62.35美元，升0.33美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報71.92美元，升0.15美元或0.21%。