國際財經

中美貿易衝突進一步惡化的憂慮暫時緩和，但市場關注特朗普政府封殺華為一事，會否對本已陷入困局的貿易談判再增添陰霾，加上中東地緣緊張局勢升溫，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7282點，跌14點或0.2%；德國DAX指數報12074點，跌25點或0.21%；法國CAC 40指數報5360點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報20831點，跌31點或0.15%。

道指期貨暫報25583點，跌91點。

中美貿易談判或能向前推進。美國財長努欽(Steven Mnuchin)表明，可能在不久將來再訪問北京，繼續進行與中國的貿易談判。他雖未有提及未來磋商的時間，但重申上周在華盛頓與中國舉行為期兩天的高級別磋商有建設性，稱一份有7個章節的貿易協議正在磋商中。

不過，美國總統特朗普簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」。商務部表示，已經把中國電訊商華為及70間關連企業納入制裁黑名單「法人名單」 (Entity List)，為禁止美國企業向華為出售產品鋪路。路透引述美國官員稱，此舉將有效阻止華為出售產品，因為該公司很倚賴美國原材料供應。市場關注美方此舉會否再對貿易談判增加負面因素。

另外，CNBC引述消息人士指出，特朗普政府計劃將汽車關稅推遲最多6個月。分析指，美國押後實施汽車關稅，可避免與歐盟、日本和南韓出現嚴重貿易爭拗，集中精力在貿易談判上對付中國。

中東局勢方面，路透引述美國政府兩個消息稱，華府相信伊朗背後慫恿也門反政府武裝組織胡塞運動，或伊拉克什葉派武裝組織，對霍爾木茲海峽行駛的油輪發動襲擊。加拿大皇家銀行(RBC)表示，在波斯灣能源資產遭受襲擊，以及美國要求駐伊拉克使館非必要人員撤離後，中東地區發生軍事對抗的可能性升溫，石油價格的地緣政治風險溢價勢將回歸。

中東地緣局勢緊張，市場擔憂原油供應可能受影響，抵消美國原油庫存意外上升的利淡影響，油價走高。紐約原油期貨現時每桶報62.28美元，升0.26美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報72.02美元，升0.25美元或0.35%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少8000人至22萬人。至於上月營建許可及新屋開工料分別升2萬戶至128.9萬戶，以及升7萬戶至120.9萬戶。