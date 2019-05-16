國際財經

中美貿易談判前景仍然是大市焦點，投資者擔心特朗普政府封殺華為一事，可能對本已陷入困局的貿易談判再添陰霾，大市投資氣氛淡薄，亞太區股市個別發展。

中美兩國經濟數據表現疲軟，加上貿易摩擦不斷，打擊市場信心，同時日本銀行股因財報欠佳而走跌，拖累日本股市下滑。日經平均指數收報21062點，跌125點或0.59%。

南韓股市亦下跌，韓國首爾綜合指數收報2067點，挫25點或1.2%。

澳洲股市則靠穩，澳洲普通股指數收報6417點，升46點或0.73%。