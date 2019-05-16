訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:59 中國財經 國際財經

遭美列入黑名單 華為:願意與華府溝通

放大圖片

美國總統特朗普簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，商務部其後把中國電訊商華為及70間關連企業納入制裁黑名單。

華為發聲明稱，作為5G領域無可比擬的領導者，願意和美國政府溝通保障產品安全的措施，如果美國限制華為，不會讓美國更安全，也不會使美國更強大，只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備，在5G網絡建設中落後於其他國家，最終傷害美國企業和消費者權利。

華為表示，不合理的限制也會侵犯華為的權利，引發其他嚴重的法律問題。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。