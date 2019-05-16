國際財經

美國零售業表現遜預期，令人擔心貿易戰正損害當地經濟，拖累美股低開，道指早段曾跌190點，低見25341點。其後彭博引述消息人士報道，美國總統特朗普打算延遲6個月決定是否實施汽車進口關稅，緩和了市場憂慮，美股急速反彈，收復大部分失地。未幾《華爾街日報》報道，美國財長努欽表示，快將跟加拿大和墨西哥解決鋼鋁關稅爭議，進一步降低貿易爭拗干擾經濟的疑慮，刺激美股進一步上揚。

道指曾倒升192點，收市漲115點或0.45%，報25648點，為連續第二日造好；標指走高0.58%，收報2850點；納指攀升1.13%，收報7822點。汽車股向好，快意佳士拿(FCA)、福特和通用汽車(GM)升幅介乎0.89%至1.86%。歐股在延遲關稅的消息傳出後上揚，歐洲汽車股抽升近2%，有較多汽車股的德股高收0.9%，英股漲0.76%，法股攀高0.62%。亞股廣泛造好，日股升0.58%。

美國押後實施汽車關稅，可避免與歐盟、日本和南韓出現嚴重貿易爭拗，集中精力在貿易談判上對付中國。努欽重申，美國即將派官員往中國磋商。

脫歐陷僵局 英鎊3個月低

主要貨幣和金價變動不大，歐羅美市尾段報1.1203美元，跌0.03%，美元兌日圓報109.59日圓，跌0.02%。投資者再擔心英國脫歐陷入僵局，英鎊跌至3個月新低的1.2826，之後報1.2844美元，挫0.48%；中國經濟數據偏弱，拖累澳元曾跌至4個月低位69.14美仙，尾段報69.25，回落0.27%。紐約期金連續第二天曾升穿1300，高見每盎斯1301.7美元，收市回順報1297.8，升1.5美元或0.1%。

美國原油庫存上周增加540萬桶，但油價未受太大影響，且跟隨股市向上，紐約期油收市升0.4%，每桶報62.02美元，布蘭特期油上揚0.7%，收報71.77美元。

美國4月份零售銷售意外錄得下跌，按月減少0.2%，分析師本來預期增長0.2%，因為家庭減少購買汽車等商品。美國消費開支在首季放緩，4月的數據顯示，消費未必在本季強力反彈。

另外，美國工業生產在4月跌0.5%，比3月的0.2%跌幅多一倍以上，歸咎汽車和汽車零件生產持續下滑；紐約聯儲銀行製造業指數從4月的10.1升至5月的17.8。