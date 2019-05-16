國際財經

美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)助手指出，佩洛西及部分民主黨領袖與貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)在當地時間周三下午舉行了「有建設性會面」，雙方絕大部分時間用作討論《美墨加協議》(USMCA)。根據上述說法，民主黨與萊特希澤未有談及日漸升溫的中美貿易戰。

該名助手表示，民主黨領袖表達了有意與美國貿易代表處(USTR)合作的意向，雙方計劃再度會面，商討將取代《北美自由貿易協定》(NAFTA)的USMCA。