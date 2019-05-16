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中美貿易戰升級，加上美國與加拿大和墨西哥的貿易關係也趨於緊張之際，美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)將於周三下午，會晤貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，預料將討論相關的貿易問題。

佩洛西將與眾議院多數黨領袖Steny Hoyer、眾議院多數黨黨鞭James Clyburn，以及眾議院賦稅委員會主席尼爾(Richard Neal)，於周三下午前往會見萊特希澤，聽取總統特朗普有關《北美自由貿易協定》(NAFTA)的最新報告，預料也會討論中美日漸升溫的貿易戰。

對於特朗普提倡以《美墨加協議》(USMCA)取代NAFTA，由民主黨控制的眾議院仍有所保留，主要關注新的協議能否為環境保護和勞工福利提供足夠保障，以及協議條款會否導致藥物價格上升。

對於特朗普主張對中國在貿易政策方面施加壓力，佩洛西表示贊同，但認為特朗普的策略是在「賦予中國傷害美國人民的權力」。

佩洛西過往也表示，她與萊特希澤維持良好關係。在對華貿易政策上，萊特希澤採取較財長努欽(Steven Mnuchin)強硬的立場。特朗普前顧問、曾被稱為「極右國師」的班農(Steve Bannon)表示，特朗普與萊特希澤之間並無裂痕，萊特希澤仍是負責執行貿易決策的人物。