即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普又再「變臉」，在連日炮轟與中國談判毫無成果之後，突然改口稱對磋商前景感樂觀，刺激歐美股市扭轉周一劣勢，標普500指數周二(14日)上漲22點，收報2834點。標指日前挫至今年升浪回調黃金比率23.6%的支持(約2810點)隨即反彈，首個阻力位於50天線(2862點)水平。

特朗普同時提及，如果美國減息，將可在貿易戰中大獲全勝。這位狂人總統向聯儲局施壓屬司空見慣，根據明年1月交割的美國聯邦基金利率期貨合約顯示，到今年底美息將降至2.1厘以下，較現水平低逾25基點，意味交易員普遍預測2019年最少減息四分一厘。

聯儲局會否順應總統呼籲，一如交易員預測調低利率，相信還要視乎經濟數據而定，待年底前才有答案，目前市場更關心的是剛創新高不久即顯著回落的美股走勢，惟受下列三項因素困擾，後市上衝倍添難度。

首先，今年「Sell in May」市況重現，資金有跡象流出美股。以追蹤標指的美國最大ETF(SPY)為例，除了本周「黑色星期一」(13日)獲少量資金流入「撈底」之外，5月頭10個交易日中有9日錄得淨流出，累計金額接近134億美元，附【圖】所見，不但終止了早前連續3個月淨流入的境況，而且屬去年第一季環球大跌市以來最大規模走資。

其次，過往市況見頂時，領袖股都接着率先下挫，之後大市才跟隨轉弱。標指2018年9月掉頭急瀉後V形反彈，並於今年5月1日再創紀錄新高；然而，一度被視為美股領頭羊的科企五強FAANG，只有Google母公司Alphabet上月底成功破頂，餘下4家均未能與大市同步。此外，FAANG周二收市價較其歷史高位低10.3%至19.2%。換句話說，是次升市，領袖股不但相對失色且已帶頭滑落，投資者要加倍小心。

第三，中美貿易戰炮火不斷，於不明朗因素持續籠罩下，市場波幅正在增大，加深投資者對短期股市表現的憂慮。這一點可從VIX指數(量度投資者對標指未來30日波幅的看法)與VXV指數(反映標指未來3個月引伸波幅的預期)找到端倪(詳見今天「沿圖論勢」)。

簡單而言，當VIX與VXV比率(VIX/VXV)抽升，特別是突破1水平後，即交易員估計美股30日內波幅將較3個月顯著擴大；現在VIX/VXV比率依然處於1之上反覆，代表投資者已準備好隨時跌市，部署步步為營。

從資金流向、領袖股表現，或是波動性加劇等多方面看，美股上升動力正逐漸減弱，標指短期難望再上一層樓。值得留意的是，倘若標指今次未能破頂，將會形成不利後市的雙頂形態。

考慮到標指現價距離紀錄高峰只差4%，投資者不妨先忍忍手，待美股進一步突破前高位才順勢入市。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容