國際財經

近期倫敦金表現峰迴路轉，儘管美國聯儲局在5月2日凌晨2時公布利率決議，一如市場預期維持息率不變，但聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在新聞發布會的言論令市場對聯儲局今年的減息預期降溫，推動美滙指數急升，而倫敦金亦即時急挫逾10美元至1272.79美元，其後更輾轉走低至4個月新低1266.10美元。不過，5月3日公佈的美國4月非農就業數據遠高於預期，而4月失業率數據亦創新低3.6%，但同時公布的平均小時薪資增幅卻比預期低，這意味着美國通脹壓力溫和，美國存有減息刺激經濟空間，故短短3小時內倫敦金便收復了前兩日的跌幅，重上1280美元水平。

更重要的是，上周日(5月5日)美國總統特朗普突然發推特表示中美貿易談判進展緩慢甚至出現倒退，威脅要在5月10日對2000億美元中國商品徵收額外關稅，原本市場預計5月9日中國代表前往美國進行貿易談判將會最終達成協議，然而事與願違，美國如期在上周五(5月10日)開始對中國商品徵收額外關稅，中國亦於本周一(5月13日)表示將對600億美國進口商口採取加稅反制措施。中美貿易戰升級令投資者緊張情緒加劇，昨日美國三大股指普遍大跌逾2%，避險資金湧入日圓和黃金等資產，拖累美元/日圓下挫至3個半月新低，倫敦金則大漲近20美元至1301.18美元，今日更進一步攀升至1303.04美元，創下自4月12日以來的1個月新高。

值得留意的是，明天(5月15日)晚上8時半美國將公布4月零售數據，若結果遜於預期，將推動美滙指數繼續下行，而倫敦金或可進一步上探4月11日高位1309.1美元甚至嘗試突破1310美元。另外，本周四(5月16日)公布的美國營建許可數據以及首次申請失業救濟人數等數據亦會對美滙指數構成影響，進而影響倫敦金走勢。重中之重則是中美貿易談判的進展，有關消息將會影響避險情緒，從而左右金價變動。

技術分析方面，倫敦金目前已升破日線圖的下降通道，但初步仍然受1300美元心理關口影響，未能真正沖破本阻力，好淡雙方暫時在1298美元至1300美元角力。如果貿易戰沒有進一步的負面消息，倫敦金很可能會跌回至下降通道的頂部1285至1290美元區域，否則倫敦金很有可能沖破1300阻力，並挑戰1310美元甚至1315美元(從2月20日高位1346.48美元至5月2日低位1266.1美元下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據5月7日策略於1300美元建立的倫敦金沽盤已於1303美元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金回落至1288至1290美元區域買入，上望1312美元，跌穿1285美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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