國際財經

美國總統特朗普稱將於下月G20峰會與國家主席習近平會面，抵消中美貿易戰升級的影響，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7218點，升54點或0.76%；德國DAX指數報11913點，升36點或0.31%；法國CAC 40指數報5311點，升48點或0.92%；意大利富時MIB指數報20747點，升154點或0.75%。

道指期貨暫報25429點，升148點。

中國商務部昨日宣布自6月1日起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高關稅稅率，分別實施25%、20%或10%關稅。美國貿易代表辦公室今日公布，對另外3000億美元中國貨加徵最高25%關稅的清單，涉及共3805項，包括幾乎所有尚未涵蓋的項目。

特朗普稍早表示，在下月28至29日舉行的G20峰會上將與習近平會面，期望會面有正面成果，但亦警告中國不要對美國貿易行動報復過火。他提及與中國貿易談判時表示，會在3至4周內讓大家知道它是否成功，但他覺得這將會非常成功。

數據方面，英國截至3月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數減少6.5萬人至129.8萬；失業率為3.8%，低於預期的3.9%。德國5月ZEW經濟景氣指數為負2.1，預期為正5。歐羅區3月工業生產按月下降0.3%，符合預期；按年跌0.6%，預期為下降0.8%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報60.93美元，跌0.11美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報70.24美元，升0.01美元或0.01%。