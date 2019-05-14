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今日 17:05 國際財經

威廉斯:決策者需準備好面對低息時代

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美國紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)周二表示，除非決策者能更好地掌握在低利率時代下，讓全球經濟企穩的辦法，否則經濟復甦仍將緩慢，通脹繼續低迷。

威廉斯指出，根據經驗，比起等待過久，更好的做法是為未來做好準備，一旦準備不足，通常意味着要迎接失敗。在政策評估中，威廉斯一直建議聯儲局「在更長時間內維持較低利率」，作為對通脹低迷期的系統性應對方案。

全球相對富有的國家出生率偏低，使得人口增長減弱，技術進步回到較為正常的水準。威廉斯稱，每一個趨勢都正在抑制經濟增長的空間。

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