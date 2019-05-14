國際財經

微軟計劃，在未來5年內斥資逾1億美元(約7.8億港元)，在非洲開設首批研發中心，將與當地合作夥伴和政府合作，並招聘工程人才。

微軟將研發中心的最初選址定在肯亞首都內羅畢(Nairobi)，以及和尼日利亞商業中心拉各斯(Lagos)。該公司稱，正與兩國的公司在金融技術、能源和農業等領域展開合作。

微軟表示，計劃在今年年底前於上述兩個研發中心僱用100名全職開發人員，並在2023年底前擴大至500人，將招募從事人工智能、機器學習和混合現實等技術的工程師。