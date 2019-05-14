訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:30 國際財經

微軟擬五年斥7.8億非洲首設研發中心

放大圖片

微軟計劃，在未來5年內斥資逾1億美元(約7.8億港元)，在非洲開設首批研發中心，將與當地合作夥伴和政府合作，並招聘工程人才。

微軟將研發中心的最初選址定在肯亞首都內羅畢(Nairobi)，以及和尼日利亞商業中心拉各斯(Lagos)。該公司稱，正與兩國的公司在金融技術、能源和農業等領域展開合作。

微軟表示，計劃在今年年底前於上述兩個研發中心僱用100名全職開發人員，並在2023年底前擴大至500人，將招募從事人工智能、機器學習和混合現實等技術的工程師。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。