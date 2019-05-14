國際財經

美國總統特朗普稱下月G20峰會中，將與國家主席習近平會面，期望會面有正面成果，抵消中美貿易戰升級的影響，歐洲股市早段上升。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7204點，升40點或0.56%；德國DAX指數報11936點，升59點或0.5%；法國CAC 40指數報5306點，升44點或0.84%；意大利富時MIB指數報20729點，升135點或0.66%。

道指期貨暫報25402點，升121點。

美國貿易代表辦公室公布，對另外3000億美元中國貨加徵最高25%關稅的清單，涉及共3805項，包括幾乎所有尚未涵蓋的項目，從農畜產品、衣物、家居商品、手機到手提電腦等消費品，但不包括藥品、特定藥品原料、部分醫療產品、稀土材料與重要礦物等品項。

特朗普稍早表示，在下月28至29日舉行的G20峰會上，將與習近平會面，期望會面有正面成果，但亦警告中國不要對美國貿易行動報復過火。他提及與中國貿易談判時表示，會在3至4周內讓大家知道它是否成功，但他覺得這將會非常成功。

中國昨日宣布自6月1日起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高關稅稅率，分別實施25%、20%或10%關稅。對之前加徵5%關稅的項目，仍繼續加徵5%關稅。

沙地阿拉伯有兩艘油輪在波斯灣附近遇襲，但中美貿易戰陰雲籠罩市場，限制油市表現。紐約原油期貨現時每桶報60.91美元，跌0.13美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報70.24美元，升0.01美元或0.01%。

英國今日稍後將公布3月的3個月ILO失業率，市場預期持平於3.9%。