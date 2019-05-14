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今日 12:43 國際財經

福士擬斥88億在德生產電池

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福士汽車(Volkswagen，又稱大眾汽車)計劃，投資近10億歐羅(88.21億港元)在德國西部一個工廠生產電池，並尋求通過分拆或出售部分業務進行「瘦身」。

福士又表示，正在為其MAN能源解決方案(MAN Energy Solutions)業務及變速器製造商Renk探索戰略選擇，包括組建合資企業、合夥企業，以及全部或部分出售這些業務。

福士行政總裁迪斯(Herbert Diess)一直尋求精簡和簡化集團架構。目前該公司旗下有12個品牌、貨車、公共汽車、摩托車、汽車和電動自行車等業務。

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