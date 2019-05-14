國際財經

美國總統特朗普提及與中國貿易談判時表示，會在3至4周內讓大家知道它是否成功。

特朗普出席白宮活動時表示，財長努欽(Steven Mnuchin)剛從中國舉行的貿易談判回來，將會讓大家在3至4周內知道貿易談判會否成功，但他覺得這將會非常成功。

特朗普早前表示，在下月28至29日舉行的二十國集團(G20)峰會上，將與中國國家主席習近平會面，期望會面有正面成果。

另外，美國貿易代表辦公室公布了要加徵25%關稅的約3000億美元中國商品的清單。