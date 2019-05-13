國際財經

美國總統特朗普表示，受到中國提高關稅打擊的美國農民，將可望獲得150億美元援助。

特朗普在白宮回應記者提問時指出，將協助農民擺脫受出口減少的影響，涉及投放金額為150億美元，來源包括從加徵中國貨關稅獲得的收益。但他沒有提及細節。

美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)上周五表示，特朗普已經要求他制訂計劃，協助農民紓困。

如果真的落實援助農民，將是華府第二次因應關稅問題對農民提供援助。去年，美國政府已為農民提供120億美元援助。