國際財經

中國宣布向美國貨品加徵關稅報復，震撼金融市場，投資者擔心貿易戰激化，歐美股市急挫，道指一度瀉719點，市場避險情緒高漲，日圓、黃金等安全資產均上升。

科技股遭殃 蘋果插5.81%

道指收市插617點或2.38%，創逾兩個月低；標指跌2.41%；納指狂瀉3.41%，單日跌幅為今年來最大。對貿易戰敏感的工業股是重災區之一，Caterpillar及波音分別挫4.60%和4.88%，另一重災區是科技股，晶片股大跌4.73%，蘋果更瀉5.81%。蘋果可謂禍不單行，美國最高法院裁定該公司在iPhone應用程式反壟斷訴訟中敗訴，針對App Store壟斷的民事訴訟可以進行。

美國芝加哥農產品期貨全面報跌，無論穀物抑或牛肉等肉類價格都偏軟，其中焦點所在的大豆下滑價格曾創逾10年新低，跌幅超過2%，收市挫0.71%，每蒲式耳報8.0350美元。早前有數據顯示，今年美國大豆產量會較正常為多，早已令大豆等多種穀物價格受壓。

分析員說，中美貿易談判的惡劣情況，是投資者意料之外，現在要重新計入中美關係緊張的因素。

《華爾街日報》分析稱，股市波動性增加，或促使一些早前因為大市平穩而買入不少股票的基金急於出貨，導致市場更動盪。領航（Vanguard）等資產公司和保險公司都喜歡使用這種策略，根據股市波動性來決定買入還是沽出股票。

日圓3個半月高 黃金受捧

歐洲方面，德股和法股皆挫逾1%，英股則僅跌0.55%，其中汽車股表現最差，挫2.6%。亞股全面低收，日股跌0.7%，韓股插1.4%。

避險資產明顯受追捧，紐約期金收市升1.1%，每盎斯報1301.8美元，突破1300大關；美國10年期債息跌5個基點，至2.404厘；日圓升0.56%，每美元兌109.33日圓，並曾見3個半月高位109.03日圓，每百日圓報7.18港元；歐羅偏軟，報1.1229美元。美滙指數反彈0.03%，至97.37。

沙地阿拉伯有兩艘油輪周日在波斯灣附近遇襲，刺激油價一度上揚至少2.7%，之後跟隨股市大冧而回落，紐約期油收市倒跌1%，每桶報61.04美元，為3月29日以來最低收市水平；布蘭特期油下滑0.6%，收報70.23美元。