國際財經

中國採取貿易反制措施，下月起對600億美元部分美國貨提高關稅。兩國貿易戰升級，觸發歐美股市周一全線下滑，泛歐指數Stoxx 600收報372點，下滑1.21%。

英國富時100指數收報7163點，跌0.55%或39點；德國DAX指數收報11876點，跌1.52%或183點；法國CAC 40指數收報5262點，跌1.22%或64點；意大利富時MIB指數收報20593點，跌1.35%或281點；西班牙IBEX 35指數收報9046點，跌0.78%或70點。