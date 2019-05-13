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美國聯儲局兩名官員先後表示，如果中美兩國貿易戰惡化持續一段長時間，以及美國通脹疲態也持續下去，則會讓當局感到關注。

美國波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)接受當地電台訪問時表示，雖然美國經濟強勁，可以應對中美兩國貿易戰，但如果關稅持續一段長時間，則可能打擊貿易形態，令人感到關注。

同時，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari) 接受美國CNBC電視台訪問時相信，如果中美兩國互相提高對方貨品關稅的行動持續一段長時間，對美國經濟將構成一定負面打擊。