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今日 02:22 國際財經

737 MAX料停飛至暑假末 波音股價創4月低

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《華爾街日報》引述消息人士稱，波音737 MAX飛機不大可能在暑假結束前重新獲准飛行。有關消息引發波音股價曾下滑至4個月低位。

據《華爾街日報》引述不願透露姓名的美國航空監管機構官員稱，監管機構預期在5月底初步批准波音修改737 MAX飛機的電腦軟件要求，但最終批准過程可能歷時較長，因為有更多國際航空監管機構會參與，因此官員預期最快在8月中之前才可完成審批，意味737 MAX不大可能在暑假期間復飛。

消息曝光後，波音股價盤中低見340.23美元，是1月8日以來即市新低。

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