國際財經

中美貿易戰升級，中國作出反擊，下月起對600億美元部分美國貨提高關稅，道指中段跌幅擴大至超過700點，納指瀉逾3%，蘋果股價大挫超過5.8%。

截至本港時間凌晨約1時2分，道指報25237點，下挫704點或2.72%；標普500指數報2803點，挫78點或2.71%；納指報7640點，挫276點或3.49%。

國務院關稅稅則委員會決定，自6月1日起，對已實施加徵關稅的600億美元部分美國貨提高關稅，分別實施25%、20%或10%加徵關稅。

中方調整加徵關稅措施，是對美方單邊主義、貿易保護主義的回應。中方希望，美方回到雙邊經貿磋商的正確軌道，和中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。

外國傳媒報道，蘋果公司在美國最高法院關於iPhone App反壟斷案中敗訴，蘋果股價下挫5.84%，暫時為表現最差的道指成分股，其餘29隻道指成分股無一倖免，全都出現下跌，對貿易戰消息敏感的重型機械股Caterpillar都下滑5.41%，波音跌4.78%。

歐股下跌，英國富時100指數報7163點，跌39點或0.55%；德國DAX指數報11876點，下挫183點或1.52%；法國CAC 40指數報5262點，挫64點或1.22%；意大利富時MIB指數報20593點，挫281點或1.35%。

美元兌一籃子主要貨幣滙價偏軟，ICE美滙指數暫跌0.01%，報97.30。避險貨幣日圓大升0.71%，每美元退守至109.16美元。商品貨幣澳元急挫0.83%，報0.6941美元。另外，比特幣升勢持續，Bitstamp平台數據顯示，比特幣目前報7908美元，升幅達12.88%。

美國國庫券市場受捧，價格上揚而令孳息下滑，10年期債息現時回落7.09個基點，報2.397厘。德國10年期債息創下6周低位，至負0.067厘。

油價由升轉跌，紐約期油每桶報60.95美元，倒跌0.71美元或1.15%；布蘭特期油則轉挫0.88美元或1.25%，每桶報69.74美元。