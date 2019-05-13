國際財經

中美結束一連兩日的第11輪經貿高級別磋商，未有達成協議。會面後中美雙方繼續隔空放話，令貿易戰前景仍存不確定性，歐洲股市中段走勢反覆，道指期貨則插近300點。

截至本港時間下午5時35分，英國富時100指數報7205點，微升2點或0.03%；德國DAX指數報11978點，下滑81點或0.68%；法國CAC 40指數報5303點，挫23點或0.44%；意大利富時MIB指數報20741點，跌133點或0.64%。

道指期貨一度插逾300點，暫報25677點，仍跌287點。

美國總統特朗普在Twitter推文，表示美國目前對華的情況，正是該國希望的情況。他又重申，北京政府背棄早前承諾，現時又要求談判。他指出，將從中國取得數以百億美元關稅收益，然後用於幫助本國農民方面；買家可以從美國購入有關中國製成品，或者從其他不須繳付關稅國家進口貨品。

新華國際時評則稱，美國近來又出現指責中國盜竊知識產權的聲音。這種指責的動機顯然不單純，本身更是罔顧事實、站不住腳。這種指責對於中國科技創新和保護知識產權的努力視而不見，不厚道；對於國際技術交流和創新合作進行「雙標」解讀，不公道。

歐洲方面，歐盟貿易執委瑪姆斯托姆(Cecilia Malmstrom)預期，美國總統特朗普將會延後5月18日有關歐盟汽車進口關稅決定的考慮期限。瑪姆斯托姆表示，由於美國政府注意力集中在與中國的談判，決定期限有可能延後。

油價於歐洲股市中段持續向上，紐約期油報每桶62.59美元，升0.93美元或1.51%；布蘭特期油則升1.27美元或1.8%，報每桶71.89美元。

今日歐洲及美國均沒有重要數據公布。