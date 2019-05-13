國際財經

中美結束一連兩日的第11輪經貿高級別磋商，未有達成協議。雖然國務院副總理劉鶴表示，兩國的磋商並未破裂，雙方同意未來在北京繼續見面磋商，但美國總統特朗普擺出強硬姿態，貿易戰前景仍未明朗，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7201點，微跌2點或0.03%；德國DAX指數報11992點，下滑67點或0.56%；法國CAC 40指數報5305點，挫21點或0.41%；意大利富時MIB指數報20750點，跌124點或0.59%。

道指期貨暫報25635點，大跌329點。

美國總統特朗普在Twitter推文，表示美國目前對華的情況，正是該國希望的情況。他又重申，北京政府背棄早前承諾，現時又要求談判。他指出，將從中國取得數以百億美元關稅收益，然後用於幫助本國農民方面；買家可以從美國購入有關中國製成品，或者從其他不須繳付關稅國家進口貨品。

《人民日報》則發表評論文章，批評美方出爾反爾、進行極限施壓，直接導致磋商未有成果，責任完全在美方。文章稱，中美開展經貿合作是最好的選擇，但合作是有原則的。中方在重大原則問題上決不讓步，堅決捍衞國家核心利益和人民根本利益，任何時候都不會喪失國家尊嚴，任何人都不要指望中國會吞下損害自己核心利益的苦果。

油價於歐洲股市早段向好，紐約期油報每桶61.84美元，升0.18美元或0.29%；布蘭特期油則升0.56美元或0.79%，報每桶71.18美元。

今日歐洲及美國均沒有重要數據公布。