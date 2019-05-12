國際財經

美國標準普爾500指數上周升至紀錄新高水平，市場人士認為，貿易爭拗氣氛未有緩和之際，股市身處高位，後市可能有較大波動，但聯儲局未有意加息及債券孳息回落，對股市有利好作用。

標指在上周創新高後回落，上周五回升0.4%，收市指數較紀錄高位還有2.2%差距，處於往績市盈率18.6倍水平，遠高於歷史平均值15.4倍。以預期盈利計，指數處於17倍市盈率水平，較歷史平均值高13%。

Miller Tabak策略師Matt Maley指出，無論以哪個估值方式衡量，美股可算是處於估值很高水平，也重返去年9月大跌前的位高勢危狀態。去年9月20日，標指創下紀錄新高，但其後3個月回落近20%，現時則差不多收復所有失地。

Maley相信，身處估值極高水平，美股後市將有較大的波動，容易受到不明朗因素困擾，而這情況可能在本周更易看到。

中美兩國貿易談判上周結束後，雙方未有安排下次開會日期。投資者雖然看法偏向樂觀，但預期任何負面消息均會讓市場大幅波動。State Street Global Advisors首席策略師Michael Arone指出，市場容許犯錯的空間變得很狹小。

不過，Horizon Investment Service行政總裁Chuck Carlson指出，美國10年債孳息處於2.46%，加上聯儲局高官們大多數發放的訊息均是利率處於合宜水平，對於股市而言是好消息，因為可以讓投資者仍有空間，承受不利訊息的衝擊。他表示，低息環境持續，令到資金缺乏出路。

瑞信首席策略師Jonathan Golub上周發表報告，指出倘衡量資金成本，美股現水平較往績高位仍有20%差距。



不過，Maley強調，現時分析員對藍籌盈利表現的估計，部分是建基於中美兩國貿易談判有望在短期內達成協議、解決彼此分歧的觀點，一旦有關假設不存在，股市估值便會有所變化，投資者不能掉以輕心。