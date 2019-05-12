訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:40 國際財經

美股估值高昂 專家憂短期波動難免

放大圖片

美國標準普爾500指數上周升至紀錄新高水平，市場人士認為，貿易爭拗氣氛未有緩和之際，股市身處高位，後市可能有較大波動，但聯儲局未有意加息及債券孳息回落，對股市有利好作用。

標指在上周創新高後回落，上周五回升0.4%，收市指數較紀錄高位還有2.2%差距，處於往績市盈率18.6倍水平，遠高於歷史平均值15.4倍。以預期盈利計，指數處於17倍市盈率水平，較歷史平均值高13%。

Miller Tabak策略師Matt Maley指出，無論以哪個估值方式衡量，美股可算是處於估值很高水平，也重返去年9月大跌前的位高勢危狀態。去年9月20日，標指創下紀錄新高，但其後3個月回落近20%，現時則差不多收復所有失地。

Maley相信，身處估值極高水平，美股後市將有較大的波動，容易受到不明朗因素困擾，而這情況可能在本周更易看到。

中美兩國貿易談判上周結束後，雙方未有安排下次開會日期。投資者雖然看法偏向樂觀，但預期任何負面消息均會讓市場大幅波動。State Street Global Advisors首席策略師Michael Arone指出，市場容許犯錯的空間變得很狹小。

不過，Horizon Investment Service行政總裁Chuck Carlson指出，美國10年債孳息處於2.46%，加上聯儲局高官們大多數發放的訊息均是利率處於合宜水平，對於股市而言是好消息，因為可以讓投資者仍有空間，承受不利訊息的衝擊。他表示，低息環境持續，令到資金缺乏出路。

瑞信首席策略師Jonathan Golub上周發表報告，指出倘衡量資金成本，美股現水平較往績高位仍有20%差距。


不過，Maley強調，現時分析員對藍籌盈利表現的估計，部分是建基於中美兩國貿易談判有望在短期內達成協議、解決彼此分歧的觀點，一旦有關假設不存在，股市估值便會有所變化，投資者不能掉以輕心。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。