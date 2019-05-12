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日本前首相福田康夫在北京出席由中國社會科學院主辦的研討會時指出，中美貿易摩擦也會影響日中關係，日本通過與美國的貿易摩擦，成為了獲歐美及亞洲各國認可的國家。

共同社報道，福田康夫建議，如果美國提出過分要求，有必要在聽取國際社會意見的同時，與其他國家一起行動。面對貿易摩擦談判，他指出，中國不需要抱有受害者的意識，因為也有助改變中國的社會和經濟結構等很多好處，希望中國能有意義地利用談判。

福田康夫昨日曾與國務委員兼外長王毅舉行會談，雙方就發展兩國關係十分重要達成共識。