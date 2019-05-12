國際財經

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示，將會採取多種措施維持油價穩定，並隨時歡迎與伊朗對話。

蓬佩奧接受CNBC訪問時談及關於油價、制裁伊朗等相關問題。他表示，制裁伊朗不會引發油價「慌亂」，而與伊朗對話的窗口始終打開。

他表示，伊朗對美國的利益構成了積極的威脅，因為它在中東地區造成混亂，但白宮當然歡迎有機會與德黑蘭進行談判，重申白宮很樂意接受伊朗的提議，以解決他們的一些分歧。

蓬佩奧又稱，美國已經開始着手確保全球石油市場穩定並擁有足夠的供應，而且相信這種情況能維持下去。