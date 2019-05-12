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中美周五在華盛頓，結束一連兩日的第11輪經貿高級別磋商，未有達成協議。美國總統特朗普再度在社交媒體發功。

特朗普在Twitter上表示，中國在近期談判中遭到重創，又提到北京方面可能想等待明年美國總統大選，民主黨重新上台後，可以繼續每年在美國身上榨取5000億美元。

不過，特朗普有信心自己會勝出大選，更表示如果在下個任期再談判，協議對中方只會更苛刻，呼籲中方要明智一點。

特朗普早前已表示，正啟動程序對餘下3250億美元中國進口貨加徵25%關稅，直言毋須急於與中國達成貿易協議。