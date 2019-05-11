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今日 15:38 國際財經

Facebook告南韓數據公司非法挪用資料

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海外媒體報道，社交媒體社交媒體Facebook(fb)入稟控告南韓一間數據分析公司，指控該公司進行市場營銷及製作廣告時，非法挪用資料。

Facebook表示，有關公司在保障用戶方面不願意合作，因此申請法庭頒令，強制該公司披露曾進行的活動，以得知該公司獲取得什麼資料及相關風險。

Facebook稱，今次法律行動是要向應用程式開發商，發出明確訊息，Facebook會認真執行保障用戶的政策。

報道指出，Facebook暫時未知事件涉及多少資料，及受影響的用戶數目。

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