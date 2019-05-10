即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美國總統特朗普如期在周五(10日)，向2000億美元中國進口商品加徵關稅，由10%提高至25%，中方表明將採取反制措施。中美貿易談判似乎真的要等兩國元首「一錘定音」，才能化解目前困局。

金融市場過去一周大幅波動，其中新興國家「股滙雙殺」備受關注。MSCI新興市場股票指數與MSCI美國指數比率(下簡稱「股市比率」)，以及反映亞洲新興市場一籃子貨幣走勢的ADXY指數近期齊齊回落。

「股市比率」顯示新興股市與美股的相對表現，比率上升即新興股市勢頭較美股強；相反，則代表新興股市跑輸美股。

然而，比率向下並不一定是美市造好，也有可能是兩敗俱傷，只是美股跌幅較新興股市細；自貿易爭拗在剛過去的周日升溫以來正正出現此情況，美股已呈調整，該比率卻同步下挫，意味新興股市更加弱勢。

至於ADXY指數亦在4月中旬開始回落，踏入5月份屢次跌至今年新低，反映亞洲區內貨幣整體表現轉差，箇中原因，相信是美元趨強所致。

美國企業首季盈利略有驚喜，最新公布的經濟數據也漸見好轉，第一季GDP增長達3.2%，令經濟放緩憂慮逐步消除。與此同時，歐洲經濟卻每況愈下，加上英國脫歐前途未卜，歐羅及英鎊疲不能興，美滙指數在4月26日曾攀至98.33的23個月高位，反映全球資金再度流向美元。

強美元令新興市場貨幣加劇受壓，附【圖】所見，ADXY指數失守區間底部即加速下跌，以往ADXY指數和「股市比率」相關性極高，兩者亦步亦趨，若ADXY指數維持目前弱勢，新興股市表現或繼續落後美股。

中美貿易糾紛惡化有機會拖累新興市場。美國在特朗普治下採取保護主義政策，引發全球貿易關係漸趨緊張，依賴出口的新興市場前景更不明朗，成為投資者減持對象。

去年3月，特朗普要求收窄美中貿易赤字，宣稱準備向中國進口貨加徵關稅，並在7月打響第一槍，分兩批向總值500億美元中國進口商品開刀，其後中國亦實行反制措施，向相同貨值的美國進口商品加徵關稅；直至去年底特朗普與國家主席習近平會面才令「戰況」暫時紓緩。

值得留意的是，中美貿易摩擦去年開始白熱化後，「股市比率」和ADXY指數均輾轉下滑，意味投資者若要避險，仍以美元資產吸引力最大。

換句話說，如果目前兩國貿易談判無法取得進展，不排除重演2018年踏入第二季後中美兩強爭拗，殃及新興市場的局面。當然，港股屆時也難獨善其身。

信報投資研究部

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