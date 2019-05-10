國際財經 中國財經

劉鶴:中美貿談未破裂 雙方將移師北京磋商

中美結束新一輪第二日貿易磋商，雙方未公布達成貿易協議。率領中方代表團的副總理劉鶴會後表示，兩國的談判並未破裂，雙方同意未來在北京繼續見面磋商。

特朗普:已展開餘下3250億美元中國貨徵稅程序



美國周五如期調高2000億美元中國貨關稅至25%，總統特朗普在Twitter貼文，表示向餘下3250億美元中國貨徵收25%關稅的程序也已經展開。

貿談「有建設性」 道指高收逾百點曾瀉358



特朗普稱不急於與中國達成貿協，市場擔心貿易紛爭變持久戰，道指最多挫358點，其後努欽稱，貿談「有建設性」，道指拾級向上，收市倒升114點或0.44%，盤中曾漲190點；標指彈高0.37%；納指上揚0.08%。蘋果回吐1.39%，沃爾瑪抽升2.38%，分別為表現差和最好的道指成分股。

博斯蒂克:加徵關稅若損消費開支 儲局或須減息應對



美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，若中美貿易戰拖延，導致物價上升並令消費者減少開支，聯儲局或需減息回應，他仍維持局方今年加息一次的預測。紐約聯儲總裁威廉斯表示，美國經濟依然強勁。

外圍焦點簡訊

￭ 美國4月CPI按年增2%，按月升0.3%，升幅均小過預期。核心CPI按年增2.1%，符預期；按月高0.1%，低過預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.09%，報97.33；歐羅兌美元升0.17%；美元兌日圓跌0.15%。

￭ 紐約期金連升兩天，每盎斯收報1287.4美元，漲2.2美元或0.2%。

￭ 倫敦布蘭特期油每桶收報70.62美元，升0.3%；紐約期油微跌0.1%。

￭ Uber首日上市，一度較IPO招股價跌8.75%，收市下滑7.62%。

￭ 德國蒂森克虜伯宣布分拆電梯業務，股價飆28%，德股攀升0.72%；法股漲0.27%；英股回落0.06%。

￭ 美國上市的京東第一季淨利潤升2.15倍。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8448元，較周四紐約尾盤跌64點子。

華懋終止龔仁心等四人管治委員職務



華懋集團聲明稱，鑑於早前發生疑似內部文件外洩，管治委員會隨即委任專責小組調查。不過，有部分管治委員會委員及管理層職員，對調查工作採取極不合作態度，決定凍結三名管理層職員的職務；而臨時遺產管理人亦已經終止4人作為管治委員會委員的職務，他們分別為已故華懋集團主席龔如心胞弟龔仁心、他的妻子劉元春、龔中心及龔因心。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28191點，較恒指收市低水359點。

￭ ADR港股比例指數報28616點，較港收市高66點。

￭ 會德豐地產將軍澳MONTARA周五次輪銷售餘下116伙，全部單位售罄。

￭ 中金(03908)首季盈利按年增27.67%。

￭ 卜蜂(00043)首季盈利4166萬美元，去年同期虧蝕251萬美元。

￭ 佳兆業(01638)首4個月總合約銷售按年增約68.9%。