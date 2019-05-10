國際財經

中美貿易談判繼續主宰股市，美國總統特朗普在本港時間周五表示，不急於與中國達成貿易協議，市場擔心貿易紛爭變成持久戰，拖累道指周五最多曾挫358點，即市低位觸及25469點。美銀美林指出，受貿易爭拗影響，全球股市截至周三的一周，淨流出205億美元資金。

不過，當美國財長努欽在新一輪中美兩日經貿談判結束後稱，磋商有建設性（constructive），道指即拾級向上，收市倒升114點或0.44%，報25942點，盤中曾漲190點，輕微重越26000點關；標普500指數漲0.37%，收報2881點；納指上揚0.08%，收報7916點。本周累計，道指倒退2.12%，標普500指數回落2.17%，納指跌3.03%。

中美貿談料未破局

個別股份方面，沃爾瑪上揚2.38%，是升幅最大的道指成分股，可口可樂和寶潔都漲約1.70%。蘋果回吐1.39%，為表現最差的道指成分股；晶片股表現各異，英特爾下跌0.90%，AMD和高通則攀高超過2%，費城半導體指數進賬0.14%。Uber首日上市，一度較IPO招股價大跌8.75%，收市下滑7.62%。

中美第十一輪高級別經貿談判在美國華盛頓舉行第二日會議，中國國務院副總理劉鶴與隨行官員，於本港時間周五晚上約9時半，再到美國貿易代表辦事處磋商，會議在兩個小時後，約於晚上11時半結束，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及努欽握手後離開，努欽形容會面「有建設性」(constructive)。劉鶴則指會面「還好」(fairly well)。內地《環球時報》總編輯胡錫進稱，從權威消息得知，中美兩國代表稍後會移師北京進行下一輪蹉商，顯示談判未破局。

全球股市一周撤205億美元

歐股普遍靠穩，但英股低收0.06%。德國方面，重工業公司蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）宣布把電梯業務分拆上市，公司股價勁飆28%，帶動德股升0.72%。法國回升0.27%。亞洲股市個別發展，其中日股先升後回，收市挫0.27%。

美銀美林認為，環球股市在截至本月8日的一周，錄得205億美元資金流出，主要受中美貿易爭拗打擊，令資金轉投債市，顯示環球貿易緊張已影響金融市場。中國人民銀行及美國聯儲局的言行變得沒那麼偏鴿派，加上貿易戰影響，最新一周環球股市流出的資金規模為今年第三大，其中美股錄得140億美元資金流出，為1月底以來最大，全球債市則流入73億美元資金，該行警告貿易戰可能令全球經濟步向衰退。

貿易戰加上中東局勢緊張，紐約期金連升兩天，每盎斯收報1287.4美元，漲2.2美元或0.2%。本周累計升0.5%。MKS SA資深副總裁納巴維（Afshin Nabavi）說，金價在1290美元水平有阻力。

油價個別發展，倫敦布蘭特期油每桶收報70.62美元，上升23美仙或0.3%；紐約期油則收報61.66美元，微跌4美仙或0.1%。

美上月消費物價遜預期

美國公布4月消費物價指數（CPI）按年增2%，按月升0.3%，均少過市場預期。核心CPI按年增2.1%，符市場預期，按月則高0.1%，低過預期的0.2%。分析員相信，CPI數據顯示通脹仍然疲弱，聯儲局可能於一段時間內保持息率不變，甚至受白宮施壓而減息。特朗普在Twitter重申，低通脹的數據理想。

美滙指數在數據公布後下滑，尾段跌0.09%，報97.33，歐羅兌美元報1.1235，升0.17%。美元兌日圓報109.94，跌0.15%。