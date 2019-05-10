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美國正式調高2000億美元中國貨品關稅至25%後，市場擔憂貿易戰升級，拖累美股道指周五早段一度下挫逾300點；美國財長努欽(Steven Mnuchin)其後表示，中美兩國新一輪高級別經貿談判周五的會晤結束，雙方的磋商具建設性(constructive)，消息刺激美股上行，道指中段一度收復幾乎所有跌幅。

截至本港時間凌晨約1時22分，道指報25801點，跌27點或0.11%，早段最多下滑358點，低見25469點；標普500指數現時報2866點，跌3點或0.13%；納指報7879點，跌31點或0.39%。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和努欽，與中國副總理劉鶴於當地時間周五上午繼續進行貿易談判，努欽會後發表正面訊號，稱雙方的會談具建設性。

據外電早前報道，中美周四結束的貿易談判後未有進展。美國則如期由周五凌晨起，調高2000億美元中國貨品關稅至25%。中國商務部隨即表示，中方對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

美股開市前，美國總統特朗普在Twitter表示，向餘下3250億美元中國貨徵收25%關稅的程序已經展開，亦有在推文提及與中國的談判以「友好的態度」繼續，但強調毋須着急。

數據方面，美國4月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.3%，市場預期為0.4%；按年計則上漲2%，市場預估為上漲2.1%。至於撇除食品及能源的核心CPI按月則升0.1%，稍低於市場估計的0.2%漲幅；按年計則漲2.1%，符合市場預期。

油價方面，紐約期油報每桶61.91美元，回升0.21美元或0.34%；布蘭特期油則升0.43美元或0.61%，報每桶70.82美元。

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數報7203點，跌4點或0.06%；德國DAX指數報12059點，上揚85點或0.72%；法國CAC 40指數報5327點，升14點或0.27%。