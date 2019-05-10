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今日 21:53 國際財經

續憂貿戰前景 道指曾挫逾百點

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美國總統特朗普表示中美貿易談判「毋須着急」，又指關稅會令美國更強大，令市場對貿易戰前景的憂慮再加深，加上美國4月CPI數據表現不及預期，美股早段低開，道指一度跌125點。

截至本港時間下午9時37分，道指報25716點，跌112點或0.43%；標普500指數報2863點，跌7點或0.25%；納指報7880點，跌30點或0.38%。

美國在香港時間中午正式將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。中國商務部表示，對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

特朗普則再度在Twitter「發功」，指關稅會比達成貿易協議為美國帶來更多財富，而且過程更易、更快。他又提到，向餘下3250億美元中國貨徵收25%關稅的程序已經展開。特朗普亦有在推文提及與中國的談判以「友好的態度」繼續，但強調毋須着急。

數據方面，美國4月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.3%，稍遜市場預期的0.4%；按年計則上漲2%，市場預估為上漲2.1%。

有分析稱，當地4月CPI按年升2%，雖然較前值1.9%有所上升，但是不及預期的2.1%升幅，表明美國潛在通脹壓力依然溫和，或暗示聯儲局在未來一段時間內將維持利率不變。

個股方面，京東公布，今年第一季在非通用會計準則(Non-GAAP)下，淨利潤大升2.15倍至33億元人民幣，帶動股價早段漲逾5%。

油價於美股早段反覆，紐約期油報每桶61.51美元，微跌0.19美元或0.31%；布蘭特期油則升0.02美元或0.03%，報每桶70.41美元。

歐洲股市續向好，英國富時100指數報7232點，升25點或0.35%；德國DAX指數報12077點，上揚103點或0.86%；法國CAC 40指數報5342點，升29點或0.55%。

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