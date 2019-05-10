國際財經

本周初歐羅區公布的3月零售銷售及4月服務業採購經理指數(PMI)數據均優於市場預期，但良好的經濟數據未能為歐羅帶來明顯支持，歐羅/美元仍維持於1.1170至1.1220之間浮沉。

歐羅滙價維持受壓之勢，主要由於中美貿易前景再添變數，令投資者不敢輕舉妄動，加上周二(5月7日)歐盟委員會再度下調2019年與2020年歐羅區與歐盟的經濟增長預期，令歐羅反彈乏力。

不過，周四(5月9日)紐約時段歐羅/美元卻一度大漲逾50點至1.1247，主要由於市場憂慮美國將於5月10日對價值2000億美元的中國商品關稅從10%上調至25%，紛紛搶在5月10日前平去美元好倉頭寸，拖累美滙指數在周四晚間快速跳水，刷新六日最低至97.23，帶動歐羅/美元一度急升至6個交易日高位1.1247。

技術分析方面，日線圖顯示歐羅/美元目前已升穿自2018年3月高位1.1444延伸而下的短期下行阻力線，表明滙價當前下跌動力有所減弱，走勢上有機會轉為橫盤震盪。而從更長期的周期來看，當前歐羅/美元月圖的隨機指標(KD)顯示滙價已被嚴重技術性超賣，滙價下方正面臨1.1180-1.1190支持區域(2017年1月低點1.034至2018年2月高點1.2555大型上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)的強勁支撐，今年4月更是錄得一根有典型止跌意義的十字星小陰燭，這意味着歐羅/美元中期內或有望在1.1100-1.1200區域內觸及長期底部，後市展開技術反彈的可能性大幅上升。

短期內留意今晚8點半公布的美國4月消費者物價指數(CPI)，若數據表現高於預期，歐羅/美元或可進一步反彈挑戰1.1300阻力。

策略方面，我們根據4月25日策略於1.1260建立的歐羅/美元沽盤(下望1.1110，升穿1.1300止損)已於1.1180提前平倉，獲利80點。短期內待歐羅/美元回落至1.1170-1.1190支持區域買入，目標1.1280，止損1.1130。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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