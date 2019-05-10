國際財經

美國如期調高對中國貨品的關稅，但美國總統特朗普表明兩國仍有望本周達成貿易協議，投資者憧憬貿易談判氣氛好轉，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7240點，升32點或0.45%；德國DAX指數報12097點，升123點或1.05%；法國CAC 40指數報5354點，升40點或0.77%；意大利富時MIB指數報21007點，升190點或0.91%。

道指期貨暫報25789點，跌27點。

美國在香港時間中午正式將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。中國商務部表示，對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

白宮發言人指出，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)與中國副總理劉鶴同意，周五上午繼續進行貿易談判。劉鶴則稱，今次是帶着誠意到美國談判，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見，強調加徵關稅並非解決問題的辦法。

數據方面，英國首季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.5%，符預期；3月工業生產按年升1.3%，遠高於預期的0.5%升幅。法國3月工業生產按月萎縮0.9%，預期為下跌0.5%。美國稍後亦會公布4月CPI數據，料按月及按年分別升0.4%及2.1%。

另外，歐洲央行(ECB)管理委員會委員韓偉森(Ardo Hansson)表示，歐羅區經濟數據已有所改善，顯示區內經濟放緩勢頭可能已經結束，但現在要斷言仍為時過早。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報61.93美元，升0.23美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報70.63美元，升0.24美元或0.34%。