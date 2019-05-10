國際財經 中國財經

中美貿易談判前景未卜，美銀美林預料，即使兩國達成協議，仍有可能上調關稅。

隨着中美貿易戰進入關鍵時刻，美銀美林概述3種情景以了解貿易衝突對經濟和市場影響。其中，由於兩國互相邊緣化風險升溫，故貿易磋商結果有可能是達成協議的同時，仍有另一輪針鋒相對的關稅上調。

該行認為，最有利的磋商結果是即將達成協議但沒有額外關稅，這使全球經濟繼續高於趨勢增長，今年中國的增長率可能達6.4%。不過，中美參與更多邊緣政策的風險正上升，在此種情景下，更高關稅和不確定性的增加，將帶來經濟下行風險。至於最後一種情景是實行全面關稅的貿易戰，則將推動全球經濟走向衰退。

該行預計，中國政策層將在達成協議前繼續刺激經濟，但其後會撤回刺激措施。至於聯儲局和歐洲央行方面，只有在發生貿易戰時，兩者的政策才有可能發生重大變化。

談及股市走勢，美銀美林認為，中美達成協議可能促使標指短期內衝破3000點，當中以面向全球的周期性行業，如科技將是得益者。在邊緣政策情景中，標指在長期波動前可能會出現5%的回調，而中國股票面臨更大的拋售力度。

至於在全面關稅貿易戰情況下，中國股票最少會測試2015至2016年的低位，而美國股市以小型股的下跌風險最大，具防守性的內需板塊則可能表現突出。