國際財經 港股直擊 即巿股評

醜婦終須見家翁，傾來傾去得個噏字的中美貿易談判，美國終於忍唔住要開火，向中國貨加徵關稅至25%，但港股卻上演反高潮，恒指午後一度挫107點後，隨即跟A股掉頭回升，市場或者仍憧憬副總理劉鶴响美國仍有一線生機傾得掂。不過，最驚就喺希望越大，失望就越大！

小心垃圾債息回升

港股表現勁，美股近期整體亦硬淨，但大家要小心，首先日圓升穿110兌一美元一去無回頭，反映市場避險仍高漲，而人民仍然好弱，離岸價仲响6.85兌一美元。另外，從美國垃圾債市場睇到，垃圾債息持續回升，由4月中的5.5厘升至上日6.3厘，明顯該類資產正被投資者遭售，美股以至全球股市唔頂得好耐。

再者，從美國十年債息睇，十年債息由4月中的2.6厘跌至2.4厘，跌幅雖然未算太大，但避險嘅嘢可以話來就來，尤其一旦市場沽垃圾債掃十年長債成為新風氣，垃圾債與十年債息會升穿四厘，隨時會重返去年12月股市急跌的情況。

更值得留意是美債息倒掛情況，隔晚美國3個月與10年債息短暫倒掛，但市場最關注喺2年期與十年期，現時十年期僅高過兩年期0.18厘，若2年期與十年期確實出現倒掛，亦會觸發全球股市新一輪沽壓。

舜宇(02382)昨日公布出貨量數字靚，4月手機鏡頭出貨量1.13億件，按年大升六成，集團解釋因為手機鏡頭市場份額上升，全日急彈5.3%，更奪表現最佳藍籌。問題是為何市佔率上升，答案或在瑞信昨日份丘鈦報告揾到答案。

瑞信上日提到，內地上市的歐菲科技(002456.SZ)，受財務風險及營運問題纏繞，華為將中低端手機鏡頭模組從歐菲科技轉至丘鈦。大家可以想像，中低端就轉到丘鈦，咁中高企呢？筆者估計，轉至全球第二大手機鏡頭廠舜宇絶對唔出奇。

另一個值得留意舜宇亮點是，上月光電產品出貨量大增五倍，筆者之前解釋過，光電產品以3D感測為主，過往蘋果系手機為主導，而舜宇只做Android機，即喺話Android系未來會大幅採用3D感測，從呢個角度，舜宇比對手絶對喺看高一線。

人幣跌不利舜宇

原先筆者睇好舜宇，但中美貿易戰升級，還有日圓上升，人民幣下挫，對舜宇相當不利，因集團有多項零件以美元或日圓報價，若滙價大方向無變，最終舜宇毛利率會慘遭蠶食，拖累業績表現，加上中美貿易戰升級，市場會轉趨保守，舜宇估值對比同業存溢價，雖然今日彈升，但追入風險唔細。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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