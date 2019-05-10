國際財經

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，中美貿易爭拗加劇，是全球經濟增長的最大威脅，同時亦危及歐洲就業市場。

外電報道，對於中美貿易戰，勒梅爾認為，將導致貿易關稅上升，全球商品流通量減少，而法國及歐洲的許多職位將被摧毀。

美國調高2000億美元中國貨關稅至25%。中國商務部回應稱，中方對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。第11輪中美經貿高級別磋商正在進行中，希望美方與中方相向而行、共同努力，通過合作和協商辦法解決存在的問題。