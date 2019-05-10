國際財經

美國如期調高對中國貨品的關稅，但美國總統特朗普表明中美仍然有望於本周達成貿易協議，投資者對兩國貿易紛爭終能和解存有希望，憧憬中美貿易談判有進展，能夠扭轉目前的困局，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7247點，升40點或0.56%；德國DAX指數報12088點，升114點或0.96%；法國CAC 40指數報5358點，升45點或0.85%；意大利富時MIB指數報20985點，升168點或0.81%。

道指期貨暫報25790點，跌26點。

美國正式將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。中國商務部表示，對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

中美貿易談判代表結束首天磋商。白宮發言人表示，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)與中國副總理劉鶴同意，周五上午繼續進行貿易談判。

美國總統特朗普稍早前表示，中美兩國仍有機會於本周達成貿易協議，又稱收到中國國家主席習近平一封「美好」的信件，可能短期內先與習近平通電話，但仍強調關稅是貿易協議的一個「絕佳」替代方案。劉鶴則稱，今次是帶着誠意到美國談判，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見，強調加徵關稅並非解決問題的辦法。

油價走強，因石油出口國組織成員未有增產意圖，以及美國原油庫存減少，抵消中美貿易爭端升級的影響。紐約原油期貨現時每桶報62.15美元，升0.45美元或0.73%；倫敦布蘭特期油報70.83美元，升0.44美元或0.63%。

英國今日稍後將公布首季GDP初值，市場預期按季和按年分別增長0.5%及1.8%。美國亦會公布4月CPI數據，料按月及按年分別升0.4%及2.1%。