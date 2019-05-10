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今日 12:14 港股直擊 國際財經

印首富近7億向千百度購英玩具店Hamleys

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印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)旗下信實品牌(Reliance Brands)，同意向千百度(01028)收購英國老牌玩具店Hamleys，涉資6796萬英鎊(約6.94億港元)。

Hamleys創辦於1760年，是全球最古老的玩具店，過去16年中經歷幾度易手，2015年被千百度以1億英鎊(約10.22億港元)收購。

目前，Hamleys在18個國家擁有167家門店，其中大部分在印度，信實在印度是其特許經營夥伴。

千百度今早停牌，涉非常重大出售事項。停牌前報0.37元。

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