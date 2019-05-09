國際財經

召車軟件商Uber將於周五掛牌，公司周四公布，首次公開招股(IPO)以每股45美元定價，為招股價區間44至50美元的接近下限。

Uber本次IPO擬發行1.8億股普通股，集資金額為81億美元；公司估值達到824億美元，仍顯著少於多間投資銀行去年預計的1200億美元。

中美貿易談判前景未明朗，美股欲升乏力，收窄了Uber估值空間，加上同業Lyft上市估值過高，季度業績又錄得11億美元虧損，上市後股價大幅下滑，都令Uber的定價偏向審慎。