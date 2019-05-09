國際財經

網上資料儲存商Dropbox公布，截至3月底止季度總收益按年升22%至3.856億美元，優於分析員預測的3.816億美元；季末用戶為1320萬個，優於估計的1300萬個；平均每用戶收入為121.04美元，優於預期的120.78美元。

集團在上季錄得淨虧損770萬美元，折合每股2美仙；前一年度同期虧損4.655億美元，折合每股2.13美元。每股經調整盈利為10美仙，優於預期的6美仙。

消息公布後，Dropbox股價在市後時段升3.5%。