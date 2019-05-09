國際財經

美國預告對華新關稅於香港時間今天中午12時01分生效，加上美國總統特朗普在周四亞洲交易時段，向支持者狠批中國違背承諾，拖累全球股市廣泛下挫，道指昨晚開市後一度插449點，即市低位曾見25517點；其後特朗普在白宮表示，中美仍有可能在本周內達成貿易協議，又指自己收到中國國家主席習近平一封很美好（beautiful）的信，並透露習近平在信中建議兩人攜手合作，看看能否完成談判。

短期內與習近平通電話

特朗普還說，可能短期內要跟習近平通一次電話。不過，他堅持不容中國重新談判已同意了的承諾，又說即管看看談判後有何發展。他還舊調重彈，稱關稅是貿易協議的一個「絕佳」替代方案（our alternative is an excellent one）。

特朗普發言後，美股跌幅大為收窄，道指一度只跌82點，盤中高見25884點，收市仍挫138點或0.54%，報25828點，道指成分股蘋果和波音都下滑1%，晶片股英特爾急瀉5.32%，費城半導體指數低收1.18%，盤中一度挫3%。標指跌0.30%，收報2870點，為連續第四個交易日下滑，較4月錄得的歷史高位回調2.6%，回調幅度創今年以來最大；納指倒退0.41%，收報7910點，這兩大指數都一度跌穿50天平均線；細價股指數羅素2000墮入調整區，較去年8月所見的52周高位曾回落逾一成，收市跌0.31%。此外，美債10年期和3個月期孳息曲線一度短暫倒掛，為今年3月以來再次出現。

三菱UFJ首席金融經濟師魯帕奇（Chris Rupkey）表示，如果實施新關稅，美國經濟將面對災難，並指美國從未試過單單因為華府政策而令經濟如此接近衰退。

業績勝預期的迪士尼跟隨大市跌1%。公司周三市後稱，佛羅里達州和香港迪士尼樂園入場人數增加，酒店入住天數上升，有利提振集團整體盈利。

美對華貿赤縮至3年最低

歐股全面下瀉，對貿易敏感的汽車股最慘烈，跌3%，拖累較多汽車股的德國DAX指數重挫1.69%，法股更下瀉1.93%，英股則回吐0.87%。亞洲方面，日股低收0.9%，韓股更下滑3%，是7個月以來最傷，儘管韓股收市時仍未傳出北韓發射導彈的消息。北韓及伊朗等全球多處地緣政治局勢不穩，同樣損害市場氣氛。

美國貿易赤字在3月擴大1.5%，至500億美元，但稍低於市場預期的502億美元。最多人關心的對華貿赤大幅收窄至283億美元，是2016年4月以來最低，其中商品貿赤減少16.2%，至5年新低。

避險意欲利好日圓和金價。日圓兌每美元見109.47日圓，是3個月新高，尾段報109.7日圓，升0.37%；紐約期金漲0.3%，每盎斯收報1285.2美元。美元疲弱，美滙指數跌0.19%，報97.41，美元兌歐羅回落0.25%，兌1.1221美元。

美債孳息曲線短暫倒掛

中美貿易糾紛升溫拖累油價，紐約期油盤中最多挫1.9%，收市縮窄至只跌0.7%，每桶報61.7美元。布蘭特期油最多回落1.3%，收市倒升0.03%。

美國數據方面，4月份生產商價格指數（PPI）按月升0.2%，符預期，按年升2.2%，略低於市場估計的2.3%；首次申領失業救濟人數上周減少2000，報22.8萬，但較預期為差；3月批發庫存經修訂後跌0.1%，而非初步公布的維持不變。