國際財經

美國第二大石油企業雪佛龍(Chevron)公布，放棄收購阿納達科石油(Anadarko)的建議。此舉意味雪佛龍將獲得10億美元分手費。

前一天，阿納達科董事會決定轉向支持西方石油(Occidental)周一公布的經修訂後收購建議，前提是雪佛龍不加碼。西方提出的收購建議價值380億美元，高於雪佛龍的330億美元。

雪佛龍指出，雖然收購阿納達科不成功，但仍會提高股份回購計劃規模至50億美元(390億港元)。該公司管理層原先指出，提高股份回購計劃規模是因應發行股份收購阿納達科。