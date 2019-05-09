國際財經

中美新一輪經貿磋商即將於華盛頓舉行，投資者仍在評估美國經濟數據與地緣政治因素，美股延續昨日跌勢，道指續瀉逾200點。

截至本港時間晚上9時59分，道指報25667點，跌300點或1.16%；標普500指數報2846點，跌32點或1.14%；納指報7832點，跌110點或1.39%。

衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)連續第4日上漲，升至23.19，目前升約20%，勢將創2018年2月以來最大單周漲幅，而本周迄今，該指標已上漲超過69%。

市場繼續關注中美貿易緊張局勢，中國商務部昨日強硬表態，指如果美方關稅措施付諸實行，中方將不得不採取必要反制措施。不過，美國總統特朗普仍繼續對內地施壓，更揚言中國在貿易談判中「破壞了協議」；倘若達不成協議，中方將面臨嚴厲的關稅。

內地官媒《環球時報》亦發表社評表示，中美雙方仍想達成貿易協議，但雙方直到此時就是邁不過最後的分歧。中美似乎都做好了從所謂「休戰談判」轉入「邊打邊談」狀態的思想準備。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數22.8萬人，按周減少2000人，預期降至22萬人。美國4月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.2%，符合市場預期，3月為上升0.6%；按年則上升2.2%，稍遜預期的上升2.3%。另外，美國3月整體貿易赤字上升至500億美元，較市場預期為低，當中對華貿易赤字更創出3年新低。

聯儲局社區發展研究會議在華盛頓舉行，主席鮑威爾在活動中致詞，但並沒有就美國經濟或貨幣政策的當前展望發表評論。

個股方面，迪士尼上季業績雖然較市場預期好，但受累大市氣氛不佳，股價早段反覆，暫升0.5%。有傳京東撤出澳紐市場，雖該公司回應稱屬正常調整，但股價仍跟隨大市挫近2.5%。

油價下挫，紐約期油現時每桶報61.45美元，跌0.67美元或1.08%；布蘭特期油則跌0.45美元或0.64%，每桶報69.92美元。