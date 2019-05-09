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今日 19:45 國際財經

英央行委員警告硬脫歐勢推低鎊滙

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外電報道，英倫銀行政策委員桑德斯(Michael Saunders)表示，英國脫歐的不確定性嚴重拖累當地的商業投資。

桑德斯表示，如果能達成脫歐協議，會降低不確定性，但一旦出現「硬脫歐」(無協議脫歐)的情況，英國經濟可能會走弱，商業投資會減少，英鎊滙價可能會進一步下跌，從而可能推高通脹率。

他認為，當地家庭實際收入增長過去一年有所回升，而且消費者支出表示並不是非常差。利率會隨時間的推移上升，但「不會太多或太快」。

桑德斯又稱，中性利率現在遠低於往常的水平，估計現在約為2%。

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