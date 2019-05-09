國際財經

上周二(4月30日)英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示關於脫歐的跨黨派談判取得進展，暗示保守黨和反對黨工黨之間可能會達成妥協，令市場對於軟脫歐的前景重燃希望，為英鎊/美元反彈提供短期支持，加之上周五(5月3日)遜於市場預期的美國4月平均時薪增幅抵銷了良好的4月非農就業數據，美滙指數先升後跌，回落至97.43，進一步帶動英鎊/美元反彈至1.3173，令英鎊/美元創下自4月5日以來的近1個月新高。

但可惜的是，不利於英國脫歐前景的消息接踵而來。首先是本周一(5月6日)據衞報報道稱有英國工黨議員表示，若不承諾可以舉行二次公投，脫歐的議會投票將無法獲得足夠工黨議員的支持。禍不單行的是，傳媒報道稱歐盟成員國領導人將於本周四(5月9日)商討脫歐事宜，而本次會議將排除英國參與。據悉，歐盟成員領導人希望通過這一會議向英國方面釋放強烈訊號，明確表示英國首相文翠珊(Theresa May)的契克斯協定將不會重啟談判，並強調在這份脫歐協議上沒有額外的讓步空間。

此外，周三(5月8日)據英國獨立電視台(ITV)政治編輯暗示，英國保守黨與工黨就脫歐協定談判可能會宣告談判破裂，因兩黨之間的談判進展緩慢，而且迄今仍未取得任何突破性進展。另外有報道稱，文翠珊即將為她的離開制定一個時間表，暗示文翠珊的領導地位再度面臨挑戰，這將大大增加脫歐前景的複雜性，令市場擔憂加劇，拖累英鎊/美元最終失守1.3000整數關口。

值得留意的是，今晚8時30分美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)將在聯儲局舉行的社區發展研究會議上發表講話，若鮑威爾無視美國白宮的施壓，仍認為通脹只是暫時性放緩，並重申當前的利率政策是適宜的，美滙指數將有望重啟反彈動力，屆時或將進一步加大英鎊/美元下跌力度。

技術分析方面，英鎊美元在日線圖跌穿小型上升通道底部支持1.3010附近水平，令後市短期下跌風險增加。若英鎊/美元短期內未能重返1.3000之上，滙價或會再度下探1.2900甚至1.2850水平。

交易策略方面，我們根據4月29日策略在1.3020建立的英鎊/美元沽盤已於1.3050平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元回落至1.2880至1.2900買入，上望1.3080，跌穿1.2840止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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