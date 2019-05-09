國際財經

中美新一輪經貿磋商將在華盛頓召開，市場關注國務院副總理劉鶴一連兩日訪美，能否扭轉困局，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7237點，跌33點或0.46%；德國DAX指數報12075點，跌104點或0.86%；法國CAC 40指數報5348點，跌69點或1.28%；意大利富時MIB指數報20997點，跌206點或0.97%。

道指期貨暫報25801點，跌213點。

美國總統特朗普繼續在公開場合及社交平台施壓，揚言中國在貿易談判中「破壞了交易」；若達不成協議，中方將面臨嚴厲的關稅，並稱很滿意每年超過1000億美元的關稅來填補美國國庫，對美國而言是好事，反觀對中國則不利。

中國商務部則表明，貿易摩擦升級不符合中美兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾；如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。中國外交部表示，希望美方能夠與中方共同努力，爭取達成一個互利雙贏的結果。

美國今日稍後將公布4月PPI數據，市場預料按月及按年分別升0.3%及2.3%。至於美國上周首次申請失業救濟人數，預料減少1萬人至22萬人。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報61.92美元，跌0.2美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報70.38美元，升0.01美元或0.01%。