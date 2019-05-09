國際財經

中美新一輪經貿磋商即將於華盛頓舉行，全球屏息以待，關注國家副總理劉鶴訪美能否扭轉中美貿戰危局，投資氣氛淡薄，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7230點，跌40點或0.56%；德國DAX指數報12078點，跌101點或0.83%；法國CAC 40指數報5351點，挫65點或1.22%；意大利富時MIB指數報21036點，跌167點或0.79%。

道指期貨暫報25820點，跌194點。

中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)的邀請，周四起一連兩日訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。

美國總統特朗普揚言，中國在美中貿易談判中「破壞了交易」，如果達不成協議，中方將面臨嚴厲的關稅。他又稱，很滿意每年超過1000億美元的關稅來填補美國國庫，對美國而言是好事，反觀對中國則不利。

中國商務部則表明，貿易摩擦升級不符合中美兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾；如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。

另外，美國政府公布對伊朗實施新制裁，針對伊朗工業金屬產品出口，並重申將繼續對伊朗施加壓力，直至該國改變政策。美國公布上述制裁前，伊朗總統魯哈尼宣布削減2015年核協議部分承諾。加上美國近日已派遣航空母艦及B52轟炸機隊至中東，市場憂慮地緣局勢或會急劇升溫。

英國脫歐方面，英倫銀行副行長拉姆斯登(Clint Ramsden)表示，央行對英國硬脫歐可能產生的金融穩定風險大多採取了防範措施，但風險依然存在。

油價走低，因中美貿易衝突或升級，抵消美國原油庫存意外下跌的影響。紐約原油期貨扭轉上日升逾1%，現時每桶報61.46美元，挫0.66美元或1.06%；倫敦布蘭特期油報69.68美元，跌0.69美元或0.98%。

美國今日稍後將公布4月PPI數據，市場預料按月及按年分別升0.3%及2.3%。至於美國上周首次申請失業救濟人數料減少1萬人至22萬人。