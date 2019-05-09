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今日 14:59 中國財經 國際財經

泛海控股傳考慮售美地產項目

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外電引述知情人士指出，內地發展商泛海控股正考慮出售美國房地產項目，以削減公司債務。

知情人士稱，泛海可能出售紐約一個酒店及高檔公寓項目和夏威夷一個度假村項目，亦考慮出售洛杉磯泛海廣場和三藩市泛海中心。

該公司於2013年至2015年期間斥資11億美元購入美國資產；在2016年10月宣布計劃斥資27億美元收購美國保險公司Genworth Financial。

泛海回應稱，該公司已放慢海外投資步伐，並且不排除因政策和市場變化而出售某些項目，但拒絕透露具體細節。

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